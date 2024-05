Roma - gita fuori porta | 5 luoghi immersi nel verde da scoprire del Lazio

(Di martedì 7 maggio 2024)è piena di suggestive vedute, parchi, monumenti e musei da avere l’imbarazzo della scelta ma nelnon c’è solo la Città Eterna (sapete perché si chiama così, erroneamente?) ad attirare l’attenzione di chi vuole concedersi una, a maggior ragione se in mezzo ale lontano dal caos della città vera e propria.: ecco dove andare Vi consigliamo noi 5 itinerari tutti dache vi lasceranno senza fiato anche se del Colosseo non c’è neanche l’ombra. Partiamo dal Parco dei Castellini, a una 20ina di km dalla Capitale, che si snoda da Frascati a Ariccia passando per Castel Gandolfo, Nemi, Marino fino ad arrivare a Pomezia con la sua Riserva della Sughereta. Ad una bella ...

Al via Flower Up, l' installazione di Emiliano Ponzi per l'edizione 2024 della Milano Design Week che unisce Arte e innovazione, combinando elementi fisici e strutture digitali. Dal 15 fino al 21 aprile l' installazione sarà presente in via Statuto 2, ...

Sei destinazioni imperdibili che si trovano tra Abruzzo, Lazio e Molise - A poca distanza da Roma, con 2-3 ore potrai addentrarti tra giardini splendidi e borghi medievali poco conosciuti.

Nettuno, si ribalta un aliante. Moglie e marito ricoverati in codice rosso - Un aeromobile in fase di rullaggio finisce in un fosso e poi contro la recinzione di una casa. Un 63enne e una 64enne finiscono in ospedale ...

Bimbo in gita si perde a Fontana di Trevi, aiutato dai vigili - In gita con la scuola un bimbo di 9 anni aveva perso i suoi compagni a Fontana di Trevi e ha chiesto aiuto agli agenti della polizia locale in servizio nella piazza. (ANSA) ...