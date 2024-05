Piscina pulita in relax con i robot senza fili di Aiper Puliscono anche le pareti e la linea di galleggiamento

Sfrutta la tecnologia EFLS 2.0 per seguire la mappa del giardino , che può anche realizzare in modo automatico. La sua precisione è centimetrica e, se è scarico, torna alla base, si ricarica e riprende il lavoro stando attento anche alle previsioni ...

Napoli anticipa il futuro della sanità in Italia. L’Istituto dei tumori Pascale si conferma come centro di eccellenza, diventando il primo ospedale italiano ad utilizzare l’ultima generazione di robot chirurgico monoportale . Il nuovo dispositivo, ...

Il robot chirurgico di IV Generazione "Da Vinci" per operare senza incisioni i pazienti. De Luca: "Passo in avanti nella riqualificazione della Sanità campana"Continua a leggere

Aspirano, lavano e costano poco: Lefant M1 a 179€, roborock Q5 Pro super scontato e occhio alla scopa elettrica da 45KPa! - Aspirano, lavano e costano poco: Lefant M1 a 179€, roborock Q5 Pro super scontato e occhio alla scopa elettrica da 45KPa! - Due ottimi robot per le pulizie, molto venduti, oggi sono in offerta e costano veramente poco. Entrambi lavano e aspirano, da 4000Pa oppure 5500Pa. I pareri di chi li possiede sono veramente buoni!

Nasa, prima ferrovia sulla luna in arrivo: piste srotolabili e robot a levitazione magnetica per il trasporto di carichi pesanti - Nasa, prima ferrovia sulla luna in arrivo: piste srotolabili e robot a levitazione magnetica per il trasporto di carichi pesanti - Potrebbe sembrare una notizia uscita da un film di fantascienza, ma non è così. La Nasa sta lavorando alla progettazione della prima rete ferroviaria sulla Luna, con piste srotolabili ...

