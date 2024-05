La Mozzarella di Bufala Campana DOP arriva a Malpensa

(Adnkronos) – Al Cibus di Parma, dal 7 al 10 maggio, il Consorzio di tutela chiude il tour alla ricerca dei migliori vini di ogni regione d’Italia in abbinamento alla mozzarella di bufala campana Dop, realizzato in collaborazione con l’Ais ...

Vendeva i gioielli di famiglia per produrre mozzarelle di bufala. La storia inedita (e incredibile) di Lucrezia Borgia - Vendeva i gioielli di famiglia per produrre mozzarelle di bufala. La storia inedita (e incredibile) di Lucrezia Borgia - Inedito ritratto della Duchessa di Ferrara: non avvelenatrice incestuosa bensì astuta imprenditrice (con una passione per la mozzarella) ...

Dal dolce al salato, a Cibus calendario con molte novità - Dal dolce al salato, a Cibus calendario con molte novità - Dal dolce al salato fino agli incontri di approfondimento tematici: saranno tante e diverse le novità presentate alla nuova edizione di Cibus- Salone internazionale dell'alimentazione, a Parma dal 7 a ...

Arriva la Caramella di Bufala di Fattorie Garofalo, in anteprima al Cibus - Arriva la Caramella di bufala di Fattorie Garofalo, in anteprima al Cibus - Fattorie Garofalo lancia il primo prodotto realizzato al 100% con latte di bufala ideale per i bambini, ideale per il pasto dei più piccoli.