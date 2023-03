Licenziata in Usa per aver mostrato il David, Firenze la premia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Riceverà un premio dal Comune di Firenze l’insegnante statunitense Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era stato mostrato il David di Michelangelo, ritenuto ‘pornografico’ dai genitori degli alunni. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella nel corso di un video collegamento da New York. Nardella ha anche preannunciato che vorrebbe invitare a Firenze la preside Licenziata per portarla ad ammirare di persona la statua del David custodita nella Galleria dell’Accademia. Poi su Facebook Nardella ha scritto: “Un’insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi per aver mostrato agli studenti le foto del ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Riceverà un premio dal Comune dil’insegnante statunitense Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era statoildi Michelangelo, ritenuto ‘pornografico’ dai genitori degli alunni. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella nel corso di un video collegamento da New York. Nardella ha anche preannunciato che vorrebbe invitare ala presideper portarla ad ammirare di persona la statua delcustodita nella Galleria dell’Accademia. Poi su Facebook Nardella ha scritto: “Un’insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi peragli studenti le foto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gioma68 : RT @giubileif: Negli Usa una professoressa è stata licenziata e accusata di “pornografia” per aver fatto vedere ai suoi studenti il David d… - Lucoprofene : RT @sictwit: Mo' che una preside viene licenziata dall'estrema destra moralista per aver mostrato il #David, diversi cortocircuitano e dico… - PeppermitJam : RT @CristinaMolendi: Siamo ormai alla follia #David licenziata negli USA ???? per aver ‘mostrato’ il David agli studenti. Ecco uno dei danni… - CarloneDaniela : RT @LUIGIVACCARO5: Docente licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo ai suoi studenti. Accade negli Usa - Orizzonte Scuola Noti… - News24_it : Licenziata in Usa per aver mostrato il David, Firenze la premia -