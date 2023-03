Latina / Damiano Coletta presenta la sua candidatura alle primarie del centrosinistra (Di sabato 25 marzo 2023) Latina – L’ex sindaco Damiano Coletta presenterà la sua candidatura alle primarie della coalizione di centrosinistra Domenica 26 Marzo, alle ore 11, presso il Circolo Cittadino di Latina. “Il 2 Aprile – dichiara – le elettrici e gli elettori del campo progressista potranno scegliere alle primarie chi li rappresenterà nella sfida con la destra alle L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di sabato 25 marzo 2023)– L’ex sindacopresenterà la suadella coalizione diDomenica 26 Marzo,ore 11, presso il Circolo Cittadino di. “Il 2 Aprile – dichiara – le elettrici e gli elettori del campo progressista potranno sceglierechi li rappresenterà nella sfida con la destraL'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News_24it : Sono tre i candidati alle primarie del centrosinistra: Daniela Fiore, Damiano Coletta e Filippo Cosignani.… - infotemporeale : Latina / Primarie centrosinistra, è sfida a tre: in corsa Damiano Coletta, Daniela Fiore e Filippo Cosignani - paola_briganti : Alla conferenza stampa di presentazione candidat? sindac? alle primarie del campo progressista a Latina,… - Damiano_Coletta : Primavera non bussa e quando arriva la lasci entrare. Oggi ho accettato la candidatura a Sindaco nelle primarie del… - Damiano_Coletta : Mi riempie d'orgoglio vedere che i nostri giovani si ritrovano al Parco Falcone e Borsellino per ricordare le vitti… -