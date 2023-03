Israele nel caos | ?paese bloccato | chiudono ambasciate e Borsa Governo Netanyahu in bilico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Israele, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia. Il ministro della Difesa avvisa Netanyahu: “Fermiamo… - Agenzia_Ansa : Notte di proteste in Israele dopo il licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto il f… - AmbAlonBar : L'Histadrùt, il maggiore sindacato israeliano, ha dato indicazione di scioperare a tutti i dipendenti governativi,… - Natizevi : RT @AmbAlonBar: L'Histadrùt, il maggiore sindacato israeliano, ha dato indicazione di scioperare a tutti i dipendenti governativi, incluse… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: 17/n A Gerusalemme continuano arrivare migliaia di persone da tutta #Israele. Torcida alla stazione dei treni nel video… -

Il sindacato nazionale Histadrut ha dato indicazione a tutti i dipendenti del governo di scioperare, comprese tutte le missioni diplomatiche israelianemondo. Lo scrive il Times of Israel. Un portavoce dell'ambasciata israeliana negli Stati Uniti conferma che la sede è stata chiusa fino a nuovo avviso. E anche l'ambasciata israeliana a Roma ......aveva chiesto a Netanyahu di fermare la riforma della giustizia facendo riferimento anche ai disordini avvenutiPaese: ieri infatti sono state oltre 600mila le persone scese in piazza in...Intanto, dopo che il segretario generale dell'Organizzazione dei lavoratori dello Stato di(Histadrut), Arnon Bar - David, ha annunciato uno "storico" sciopero dei lavoratoritentativo di ...

Israele nel caos: paese bloccato, chiudono ambasciate e Borse. Governo Netanyahu in bilico Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il sindacato nazionale Histadrut ha dato indicazione a tutti i dipendenti del governo di scioperare, comprese tutte le missioni diplomatiche israeliane nel mondo. Lo scrive il ...Nel gennaio del 2022 Dery era stato processato per evasione ... Questo, dicono i critici, sarebbe un danno enorme per la democrazia in Israele. Cosa se ne dice Non soltanto l’opposizione è contraria ...