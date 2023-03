Intelligenza artificiale e robotica: finanziamenti fino a 200mila euro (Di sabato 25 marzo 2023) Il progetto EARASHI (Embodied AI/Robotics Applications for a Safe, Human-oriented Industry) ha lanciato una nuova call per migliorare le condizioni di lavoro attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale collaborativa incorporata nei sistemi robotici nel settore delle macchine di produzione, portando a un aumento della produttività. Sono fortemente incoraggiate proposte progettuali paneuropee di collaborazione transfrontaliera che riguardano una delle 10 sfide previste: assistenza robotica mobile per attività ripetitive; assistenza robotica per impieghi gravosi; macchine per il riciclaggio di merci, elettronica, batterie; procedura di digitalizzazione per strumenti e macchine di produzione per l’industria 5.0; monitoraggio dello stress dei lavoratori e assistenza per limitare lo stress ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) Il progetto EARASHI (Embodied AI/Robotics Applications for a Safe, Human-oriented Industry) ha lanciato una nuova call per migliorare le condizioni di lavoro attraverso l’utilizzo dell’collaborativa incorporata nei sistemi robotici nel settore delle macchine di produzione, portando a un aumento della produttività. Sono fortemente incoraggiate proposte progettuali panpee di collaborazione transfrontaliera che riguardano una delle 10 sfide previste: assistenzamobile per attività ripetitive; assistenzaper impieghi gravosi; macchine per il riciclaggio di merci, elettronica, batterie; procedura di digitalizzazione per strumenti e macchine di produzione per l’industria 5.0; monitoraggio dello stress dei lavoratori e assistenza per limitare lo stress ...

