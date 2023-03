Guerra in Ucraina, Putin minaccia l’Occidente: “Presto armi nucleari in Bielorussia” (Di sabato 25 marzo 2023) Il pensiero geopolitico di Vladimir Putin si potrebbe riassumere con una massima dell’Antico Testamento: Occhio per occhio. Se gli Stati Uniti possono disseminare l’Europa con le armi nucleari, allora anche la Russia farà lo stesso con il suo fratellino, la Bielorussia, nella Guerra all’Ucraina. La tensione cresce, scosse elettriche viaggiano nei cieli dell’Est Europa e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Il pensiero geopolitico di Vladimirsi potrebbe riassumere con una massima dell’Antico Testamento: Occhio per occhio. Se gli Stati Uniti possono disseminare l’Europa con le, allora anche la Russia farà lo stesso con il suo fratellino, la, nellaall’. La tensione cresce, scosse elettriche viaggiano nei cieli dell’Est Europa e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Travaglio: “Noi stiamo tenendo artificialmente in piedi un paese FALLITO e in più gli mandiamo armi contribuendo al… - Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - LaVeritaWeb : L’arrivo in Ucraina dei famigerati proiettili scatena i giornalisti con l’elmetto. Per Fubini «non c’è certezza» ch… - LuisilRosso1 : RT @PartitComunista: ANCORA FINANZIAMENTI ALLA GUERRA DALL'UE L'Unione europea ha erogato altri 1,5 miliardi di euro in assistenza macrofi… - DANIELA84113321 : RT @francotaratufo2: #Conte a #Matera. Guerra in Ucraina, #Conte: “No all’escalation che ci porta alla distruzione. Coinvolgere tutti i pla… -