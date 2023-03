Cgia, gli artigiani si arrendono: in 10 anni perse 300 mila botteghe. Solo Napoli in controtendenza (+0,2%) (Di sabato 25 marzo 2023) Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani – titolari, soci e collaboratori delle botteghe – iscritti all’Inps è crollato di quasi 300 mila unità, per la precisione 281.9251. L’Ufficio studi della Cgia parla di un’emorragia continua che sta colpendo, in particolar modo, l’artigianato tradizionale, quello che con la sua presenza, storia e cultura ha contrassegnato, sino a qualche decennio fa, tantissime vie delle nostre citta’ e dei paesi di provincia. Fiaccati dal boom degli affitti, dalle tasse, dall’insufficiente ricambio generazionale, dalla contrazione del volume d’affari provocato dalla storica concorrenza della grande distribuzione e, da qualche anno, anche dal commercio elettronico, gli artigiani stanno diminuendo in maniera vistosa. Basta osservare con ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) Negli ultimi 10il numero degli– titolari, soci e collaboratori delle– iscritti all’Inps è crollato di quasi 300unità, per la precisione 281.9251. L’Ufficio studi dellaparla di un’emorragia continua che sta colpendo, in particolar modo, l’artigianato tradizionale, quello che con la sua presenza, storia e cultura ha contrassegnato, sino a qualche decennio fa, tantissime vie delle nostre citta’ e dei paesi di provincia. Fiaccati dal boom degli affitti, dalle tasse, dall’insufficiente ricambio generazionale, dalla contrazione del volume d’affari provocato dalla storica concorrenza della grande distribuzione e, da qualche anno, anche dal commercio elettronico, glistanno diminuendo in maniera vistosa. Basta osservare con ...

