Una statua della Madonna decapitata e imbrattata a Loano nel Savonese (Di venerdì 24 marzo 2023) Una statua bianca raffigurante la Madonna è stata ritrovata a Loano decapitata e con una croce rovesciata, di colore rosso, disegnata sul petto. A scoprirla un cittadino che poi ha postato l'immagine su Dacebook condannando il gesto. Massimo Dellisola stava passeggiando con il cane in una zona a monte dell'ex ospedale Marino Piemontese, un'area privata da dove la statua, precedentemente situata in una cappelletta sin dal 1954 er stata asportata. "Chi ha fatto una cosa simile..non ci sta con il cervello. Rinvenuta negli ulivi abbandonati a monte dell'Ospedale Marino Piemontese" ha scritto l'uomo che poi dichiarato di essere rimasto "scosso". Due sembrano essere le ipotesi più accreditate. "Si tratta di un gesto inqualificabile. Un'immagine che fa male e che definire inquietante è quasi riduttivo perché ...

