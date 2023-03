Tortura, Fratelli d’Italia presenta pdl che abroga il reato (Di venerdì 24 marzo 2023) Fratelli d'Italia ha presentato in commissione Giustizia della Camera una proposta di legge che interviene sul reato di Tortura. Il testo, di soli due articoli, introduce una nuova aggravante comune per dare attuazione agli obblighi internazionali discendenti dalla ratifica della Convenzione contro la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Cat) ma nello stesso tempo prevede la contestuale abrogazione delle fattispecie penali della Tortura e dell`istigazione del pubblico ufficiale a commettere Tortura (articoli 613-bis e 613-ter del codice penale). Il reato di Tortura, ricordano i proponenti (prima firmataria Imma Vietri), ha trovato "concreta attuazione solo con la legge 14 luglio 2017, n. ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 marzo 2023)d'Italia hato in commissione Giustizia della Camera una proposta di legge che interviene suldi. Il testo, di soli due articoli, introduce una nuova aggravante comune per dare attuazione agli obblighi internazionali discendenti dalla ratifica della Convenzione contro laed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Cat) ma nello stesso tempo prevede la contestualezione delle fattispecie penali dellae dell`istigazione del pubblico ufficiale a commettere(articoli 613-bis e 613-ter del codice penale). Ildi, ricordano i proponenti (prima firmataria Imma Vietri), ha trovato "concreta attuazione solo con la legge 14 luglio 2017, n. ...

