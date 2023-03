Sport in tv oggi venerdì 24 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) Giornata ricca di24. OAvi terrà compagnia per non farvi mancare nulla in termine di informazione e di aggiornamento.completo su comegliin tv e in. Fari puntati sui Mondiali di pattinaggio di figura a Saitama, in Giappone,la coppia Charlene Guignard-Marco Fabbri sarà in gara nella Rhythm dance e vorrà regalare emozioni sul ghiaccio nipponico. Previsto anche il libero femminile con l’azzurra Lara Naki Gutmann, che potrà avere la possibilità di migliorare il ventesimo posto raccolto nella scorsa edizione. Si accenderanno i motori del Motomondiale per il primo round del campionato: day-1 di prove libere sul circuito di Portimao, in Portogallo. ...