Semi al posto delle piante e bandi deserti | il pasticcio sui 6 milioni di alberi con i soldi del Pnrr E l’Italia rischia di perdere 330 milioni

(Di venerdì 24 marzo 2023) La Corte dei Conti denuncia come nel programma per piantare 6,6diin 14 città italiane entro il 2024, finanziato con un prestito di 330di euro, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica equipari la messa a dimora di arbusti con l’interramento di ghiande e altri. “Attraverso ilrreno un milione dia partire dalle aree urbane”, diceva a gennaio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri annunciando il piano di riforestazione della Capitale. Ora si scopre che questida piantare – a un prezzo di 50 euro l’uno – saranno solo pinoli, ghiande o altri, interrati in vivaio, che solo in parte diventeranno. Lo ha svelato ...

Semi al posto delle piante e bandi deserti: il pasticcio sui 6 milioni di alberi con i soldi del Pnrr Il Fatto Quotidiano

