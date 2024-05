Tragico schianto - Chiara muore a soli 26 anni Le sue passioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 4 maggio 2024) Unincidente stradale ha scosso la comunità di Istrago di Spilimbergo nella tarda serata di ieri, venerdì 3 maggio. Due auto sono state coinvolte in uno scontro frontale sulla strada regionale 464, causando la morte di una giovane donna e lievi ferite ad altre due persone. La vittima è stata identificata comeBassutti, 26, residente a Spilimbergo. La giovane, molto attiva nel sociale e appassionata bartender e consulente fiscale, è deceduta dopo che il suo veicolo è finito in un fosso lungo la strada. Nonostante i tempestivi soccorsi di vigili del fuoco e personale sanitario, pernon c’è stato nulla da fare. Le occupanti dell’altra auto coinvolta, una madre e la sua figlia disabile, hanno riportato solo ferite lievi e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. La dinamica ...