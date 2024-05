Giro d’Italia 2024 al via - oggi prima tappa | orari e dove vederla in tv

Si parte da Venaria Reale e si arriva a Torino per un totale di 140 km: tappa molto mossa dopo una fase di avvicinamento pianeggiante Giro d'Italia 2024 al via oggi, sabato 4 maggio, con la partenza da Venaria Reale per arrivare a Torino, un assaggio di appena 140 km delle prossime tre settimane. ... Continua a leggere>>

Per la seconda semifinale della Challenge Cup 2023-2024 di rugby, il Benetton scenderà in campo, in trasferta, al Kingsholm Stadium di Gloucester, in Inghilterra, contro i padroni di casa del Gloucester: oggi, sabato 4 maggio, il match si giocherà a partire dalle ore 16.00 italiane. LA DIRETTA ... Continua a leggere>>