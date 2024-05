Gli alberi sono alleati dell' uomo

Milano, 16 aprile 2024 – È stata inaugurata in piazza San Fedele la mostra Second Life: 10 alberi per 10 totem d’autore, nata in seguito al violento nubifragio che ha colpito la città il 25 luglio 2023 , causando l’abbattimento di oltre 5.000 alberi . Il progetto, a cura della designer Nicoletta ... Continua a leggere>>

In natura esistono piante e fiori che si caratterizzano per una crescita più veloce. Discorso analogo si può fare per alcuni alberi. Quest’ultimi, in particolare, possono essere particolarmente indicati per chi non ha molta ‘pazienza’ e desidera vedere il proprio giardino rigoglioso in poco ... Continua a leggere>>