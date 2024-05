Qualcuno salvi Rafah da Netanyahu

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 maggio 2024) Nonostante gli avvertimenti in sede Onu (è piena di civili)sembra voler attaccare ugualmente. Se Israele effettuasse un attacco a, a sud di Gaza, sarebbero centinaia di migliaia le vite umane a rischio. Lo dichiara l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) sottolineando che la città è diventata uno snodo focale per l’invio di aiuti umanitari nella regione e soprattutto è dove ci sono centinaia di migliaia di sfollati palestinesi. Jens Laerke, portavoce dell’Ocha, ha affermato cheè diventata un centro umanitario cruciale per la distribuzione degli aiuti a Gaza da quando Israele ha lanciato la sua campagna militare contro i militanti di Hamas. Briefing delle Nazioni Unite a Ginevra:è fondamentale per fornire cibo, acqua, servizi ...