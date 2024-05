Mini-placente coltivate in laboratorio rivelano indizi sul perché si verificano le complicanze della gravidanza

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 4 maggio 2024) Scoperte rivoluzionarie sulle Cellule ImmunitariePlacenta Per la prima volta, scienziati creano mappe dettagliate delle cellule immunitarie nella placenta, rivelando come queste difendono il feto dagli invasori durante le prime fasi. Tali infezioni possono portare a gravi complicazioni come la perdita die il parto pretermine. Questo studio potrebbe portare allo sviluppo di trattamenti preventivi per tali problemi. Studio su “” per Comprendere leI ricercatori hanno utilizzato “inper analizzare come agenti patogeni come Plasmodium falciparum, Toxoplasma ...