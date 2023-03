Scavalca la ringhiera e cade dal balcone al secondo piano | grave bimbo di 4 anni

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 marzo 2023) È in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma ildi 4precipitato questa mattina daldi un edificio a Centocelle: intorno alle 6 alcuni residenti hanno sentito i lamenti del piccolo, riverso sul marciapiede, e hanno allertato i soccorsi. Anche i genitori si sono accorti di quanto accaduto udendo i pianti del loro figlio. Immediatamente è giunta sul posto la polizia, che ha agevolato l’intervento di un’eliambulanza che ha portato il piccolo in ospedale. Le sue condizioni sono considerate serie, al momento la prognosi è riservata. Gli inquirenti indagano e cercano di ricostruire la dinamica che ha portato alla caduta. Sul posto anche la polizia scientifica per un lungo sopralluogo.