Qualificazioni Euro 2024, cosa è successo nella prima giornata (Di venerdì 24 marzo 2023) prima parte di una lunga prima giornata andata in archivio per quanto riguarda le Qualificazioni ad Euro 2024. Se gli Azzurri hanno fatto registrare una falsa partenza a beneficio dell’Inghilterra, così non è stato in altri gironi per Portogallo e Danimarca, vittoriosi al debutto. Ripercorriamo dunque brevemente quello che è successo nella prima tornata di gare. Qualificazioni Euro 2024, gli Azzurri partono male. Tripletta di Hojlund con la Danimarca Italia-Inghilterra (Photo credits: Nazionale Italiana di Calcio).Un primo tempo da dimenticare e una ripresa in crescendo. Questa è stata in breve la sensazione che ha lasciato l’Italia dalla sfida di ieri contro l’Inghilterra al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023)parte di una lungaandata in archivio per quanto riguarda lead. Se gli Azzurri hanno fatto registrare una falsa partenza a beneficio dell’Inghilterra, così non è stato in altri gironi per Portogallo e Danimarca, vittoriosi al debutto. Ripercorriamo dunque brevemente quello che ètornata di gare., gli Azzurri partono male. Tripletta di Hojlund con la Danimarca Italia-Inghilterra (Photo credits: Nazionale Italiana di Calcio).Un primo tempo da dimenticare e una ripresa in crescendo. Questa è stata in breve la sensazione che ha lasciato l’Italia dalla sfida di ieri contro l’Inghilterra al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO AMARO PER GLI AZZURRI ?????? Non basta il primo gol di Retegui: l'Italia perde 2-1 a Napoli contro l'Inghilte… - sportmediaset : Italia, la corsa a Euro 2024 parte male: Retegui-gol, ma vince l'Inghilterra #italiainghilterra… - sportmediaset : Italia, Retegui: 'Orgoglioso di aver debuttato con questa maglia, peccato aver perso' #retegui #italia… - CdT_Online : Il ct rossocrociato lancia la prima sfida delle qualificazioni a Euro 2024, in programma domani a Novi Sad: «La Bie… - planetwin365ita : #Croazia e #Galles arrivano da un'esperienza mondiale molto differente. Ora sono le candidate più accreditate del g… -