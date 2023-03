(Di venerdì 24 marzo 2023) La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023 è andata in archivio per lacon il miglior tempo di, che apre così nel migliore dei modi la sua stagione al debutto con la Ducati GP22 del team Gresini. 1’38?782 il crono firmato dal due volte campione iridato (in Moto3 e Moto2), subito molto competitivo nel time-attack con la nuova moto. FP1 che va presa però con le pinze, perché quasi tutti i big hanno deciso di non fare la simulazione di qualifica a fine turno con gomme nuove, in attesa di spingere al massimo sul giro secco nel turno pomeridiano (decisivo per la qualificazione diretta in Q2, riservata ai migliori dieci della combinata) in condizioni sulla carta migliori e più performanti della pista. Seconda posizione incoraggiante a 45 millesimi dalla vetta per lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : MotoGP, Alex Marquez è il più veloce in FP1 a Portimao. 3° Marini, i big provano il passo - - Sport_Fair : La #MotoGP è ufficialmente iniziata Alex #Marquez davanti a tutti a Portimao I tempi delle FP1 del #PortugueseGP - sportface2016 : #MotoGP #PortimaoGP | Alex #Marquez il più veloce nella prime prove libere del venerdì. Nono posto per #Bagnaia - filippo46c : È troppo presto, ma per adesso solo Alex e Luca confermano quanto visto nei test. #PortugueseGP ???? #MotoGP - SkySportMotoGP : ? Martin conduce in 1:39.206 quando mancano 15 minuti alla fine della sessione Bel salto in avanti dei fratelli Mar… -

Marquez è il più veloce nelle Libere 1 di Portimao, condizionate da una leggera pioggia.

