F1 a Imola 2024 - via al conto alla rovescia | obiettivo 200mila presenze

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bologna, 9 maggio– Oltrepreviste nei tre giorni, per un indotto stimato in 270 milioni (a fronte di un evento che di milioni ne costa 25). Sessanta tv collegate da tutto il mondo per un audience planetaria di 80 milioni di potenziali spettatori. Presentato a Bologna, nella sede della Regione, il Gran premio di Formula 1 in programma dal 17 al 19 maggio all’Autodromo di. “La gara rappresenta il cuore della Motor Valley. Il 2023 è stato un anno difficile (il Gp dello scorso è stato annullato causa alluvione, ndr), ma ora vogliamo ripartire”, afferma il sindaco Marco Panieri. “Credo molto in questo Gran premio e speriamo che questa avventura sia il più lunga possibile. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025? La situazione è complessa: bisogna superare le altre candidature, dobbiamo ...