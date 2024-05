In Liguria sistema corrotto e clientelare Oggi rivedo le stesse dinamiche per cui andai via | parla l’ex assessora eletta con la lista di Toti

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Per fare le rivoluzioni bisogna saper fare compromessi, e per fare il bene talvolta saper coltivare anche il male”. Parola di Giovanni, che così strigliava Elisa Serafini quando, nel luglio 2018, decise di dimettersi dal ruolo dialla cultura e al marketing territoriale del comune di Genova. Incarico che ricopriva da esponente della stessa area politica del presidente della Regione. “Non volevo sottostare a unche ritenevo e ritengo tuttorae dannoso per il territorio e per la politica, fatto di appalti e consulenze ‘organizzate’, regolamentazioni e autorizzazioni ad personam, conflitti di interesse, e spesa pubblica incontrollata”, rivendica pubblicamente sui social a poche ore dagli arresti che hanno scosso la Regione. Manager e ...

