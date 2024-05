Elodie - duetto infuocato con Tananai | Iannone si è ingelosito

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Una Nessuna Centomila in Arena” vola altissimo. L’evento benefico trasmesso su RaiUno mercoledì 8 maggio e condotto da Amadeus insieme su Perizona.it

Il video di Elodie e Tananai che cantano Tango ha emozionato tutti: la reazione di Iannone - Il video di elodie e Tananai che cantano Tango ha emozionato tutti: la reazione di Iannone - A Una, nessuna, centomila elodie e Tananai hanno cantato una versione molto emozionante di Tango.

Iannone arrabbiato per il duetto di Elodie (scollatissima) con Tananai - Iannone arrabbiato per il duetto di elodie (scollatissima) con Tananai - Dopo l'esibizione di elodie con Tananai per l'evento 'Una nessuna centomila' il fidanzato della cantante si sarebbe infastidito e avrebbe fatto una telefonata ...

‘Una nessuna centomila’, il duetto Elodie-Tananai incanta l’Arena di Verona - ‘Una nessuna centomila’, il duetto elodie-Tananai incanta l’Arena di Verona - Il pubblico dei social ha già espresso la propria preferenza per quella che è stata eletta una delle esibizioni più belle dell'evento ...