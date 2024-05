Biden molla in parte Netanyahu in chiave elettorale E ora Israele rischia solo se il conflitto si allarga all' Iran

Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) – Il leader dell?opposizione israeliana Yair Lapid chiede al primo ministro Benjamin Netanyahu di licenzi are il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir per il suo tweet ?Hamas ama Biden?, scritto in ...

Netanyahu ribadisce, 'Israele contro Hamas anche da solo'. Stasera gabinetto di guerra dopo le mosse Usa - netanyahu ribadisce, 'Israele contro Hamas anche da solo'. Stasera gabinetto di guerra dopo le mosse Usa - In quella che è stata considerata una risposta al presidente Joe biden, il premier Benyamin netanyahu ha postato di nuovo su X il discorso tenuto allo Yad Vashem la scorsa settimana in cui ha detto ...

Netanyahu replica a Biden sullo stop delle armi: «Israele andrà avanti da solo» - netanyahu replica a biden sullo stop delle armi: «Israele andrà avanti da solo» - netanyahu ha commentato lo stop dell'invio di armi da parte degli Usa, in caso di invasione di Rafah, dicendo che Israele andrà avanti da solo.

Israele: quei ministri che tifano per la morte degli ostaggi - Israele: quei ministri che tifano per la morte degli ostaggi - Quelli secondo cui biden è un sostenitore di Hamas ... In questo, il Capo di Stato Maggiore Herzl Halevi non è meno colpevole del Primo Ministro Benjamin netanyahu. Il suo dovere nei confronti dei ...