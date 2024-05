Simone Montedoro - tris di cuori con Paola Barale | Don Matteo? Torno con mia figlia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 9 maggio 2024)diè la nuova commedia che vede protagonista, con, Mauro Conte e Ilaria Canalini, per la regia di Toni Fornari, in scena dal 9 al 19 maggio al Teatro Golden di Roma. Una squadra, per la prima volta insieme sul palco, che dimostra un grande affiatamento e riesce a dare vita ad una storia fatta di emozioni, rottura di rapporti, divorzi, strascichi amari. Maria Teresa () scrittrice di romanzi rosa, porta alle estreme conseguenze l’incapacità di scegliere tra due legami differenti. Diventa così Maria moglie di Giorgio (– leggi l’intervista dello scorso febbraio) professore di matematica intellettuale vecchio stampo con sfumature decisamente noiose, e ...