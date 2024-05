Mediterraneo sempre più caldo - la temperatura nel golfo di Napoli raggiunge i 15,5 gradi | +1°C in 7 anni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Marpiù. Nell’inverno appena trascorso lamedia deldiha registrato per la prima volta un aumento di circa 1°C rispetto alla media degli ultimi 7, toccando i 15,5°C. Le temperature in crescita sono confermate anche in superficie in quasi tutti i mari italiani e, in particolare, nell’Adriatico, con valori superiori al grado rispetto alla media 2020-2022. I dati sono stati rilevati dal progetto MedFever, che riunisce Enea, l’associazione MedSharks, l’azienda Lush, Università Sapienza di Roma, Ogs, Guardia Costiera e un gruppo di subacquei volontari, e confermati dal sistema previsionale Enea Mito sulla circolazione marina del. Negli ultimi quarant’le ...

Cairo, 17 mar. (Adnkronos) - Le iniziative per avvicinare le due sponde del mediterraneo , rafforzando la cooperazione, fanno parte della strategia "che l'Italia ha adottato da diversi mesi" e su questa strada intrapresa anche dall'Ue "Ursula von der ...

Secondo il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, le attività di Cina e Russia a sud del Mediterraneo e in Africa mirano a "erodere la coesione del mondo liberale generando instabilità e innescando crisi"

Il futuro passa (anche) dal Mediterraneo allargato. Il master Luiss-Med-Or - Il futuro passa (anche) dal mediterraneo allargato. Il master Luiss-Med-Or - Cooperazione e Sicurezza sono i temi centrali per analizzare e capire le crisi che investono il mondo e in particolare la regione del mediterraneo allargato. È per questo motivo che la Fondazione Med- ...