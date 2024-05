Moncada Esselunga e l’editore Rossi indagati per finanziamento illecito nell’inchiesta di Genova Signorini non risponde al gip

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’inchiesta della procura disegue diversi filoni che continuano a emergere di giorno in giorno. L’ultimo riguarda il consigliere di amministrazione di, Francesco, edi Primocanale, Maurizio: entrambi sono accusati dinell’indagine sul “sistema Toti”, il governatore della Liguria che da martedì si trova agli arresti domiciliari., ex senatore di Scelta Civica ed editore della tv ligure ribattezzata ‘TeleToti’, è stato perquisito tre giorni fa. In procura si indagava già peralla fondazione Change e al partito di Toti. L’inchiesta, ancora aperta, è coordinata dal pm Luca Monteverde, lo stesso dell’indagine su cosiddetto “sistema ...

Il governatore della Liguria Giovanni Toti si è autosospeso dopo l'arresto avvenuto nella giornata di ieri. La guida della Regione è temporaneamente affidata al suo vice Alessandro Piana . D'altronde, con gli arresti domiciliari non scattano le ...

Caso Toti, Signorini durante l'interrogatorio si avvale della facoltà di non rispondere - Caso Toti, Signorini durante l'interrogatorio si avvale della facoltà di non rispondere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Toti, Signorini durante l'interrogatorio si avvale della facoltà di non rispondere ...

