Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Ferri: “Aspetterei De Ketelaere. Maldini e Massara hanno occhio” #SempreMIlan #ACMilan #Milan… - milansette : TMW RADIO - FcInterNewsit : Giacomo Ferri: 'Mi auguro che Lukaku torni a grandi livelli. Champions? Rischia più il Milan dell'Inter' - Milannews24_com : #Ferri: «#DeKetelaere? Al #Milan do questo consiglio» - TMW_radio : #Maracanà ?? Giacomo Ferri: «#Torino, Juric vuole sempre migliorare. Gli basterebbero 1-2 tasselli l'anno per sti… -

... versò un miliardo di vecchie lire per accaparrarselo in una lotta serrata con il. Un vero e ... ' Io non mi sono mai sentito un campione: al posto dei piedi ho deida stiro, non ero bravo ...... funzioni riscritte e cambi al vertice, la fondazione si trova sotto idell'ennesima ...che non torna nel caso della Madonna che lacrima a Trevignano Romano di Daniele Polidoro Tottenham -, ...Con Zenga , Bergomi ,e Serena già in rosa uno squadrone pronto a contendere lo scudetto aldegli olandesi , al Napoli di Maradona e alla Sampdoria di Vialli e Mancini . Iniziò la partita ...

Milan, Ferri: “Aspetterei De Ketelaere. Maldini e Massara hanno occhio” Pianeta Milan

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato così di Charles De Ketelaere: "Lo aspetterei. Io ...La Federcalcio ha ufficializzato i nuovi nomi per la 'Hall of Fame del Calcio Italiano', tra cui l'ex tecnico rossonero, da poco scomparso ...