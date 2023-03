Meloni, l'europeista novizia (Di venerdì 24 marzo 2023) Va a Bruxelles, sull’immigrazione non ottiene nulla come i predecessori, sugli insuccessi dei quali ha costruito la sua vittoria. E oltretutto esulta Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Va a Bruxelles, sull’immigrazione non ottiene nulla come i predecessori, sugli insuccessi dei quali ha costruito la sua vittoria. E oltretutto esulta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolosarti69 : RT @73deva73: Chi si sta lamentando della #Meloni lo invito a votare #Conte la #Schlein o #Fratoianni . A proposito fra meno di 1 anno non… - 73deva73 : Chi si sta lamentando della #Meloni lo invito a votare #Conte la #Schlein o #Fratoianni . A proposito fra meno di 1… - MeineMiry : @elio_vito Meloni ha ragione. La sx sono 30 anni che è europeista e si è dimenticata del paese che la mantiene - Catia33347641 : RT @Miti_Vigliero: Meloni, l'europeista novizia Va a Bruxelles, sull’immigrazione non ottiene nulla come i predecessori, sugli insuccessi d… - Lgiova66 : RT @Miti_Vigliero: Meloni, l'europeista novizia Va a Bruxelles, sull’immigrazione non ottiene nulla come i predecessori, sugli insuccessi d… -