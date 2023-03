(Di venerdì 24 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Non sono, a partire dalla guerra in atto che in Europa sta turbando e alterando il nostro presente e minaccia le condizioni di indipendenza, libertà e benessere faticosamente costruiti dopo il Secondo conflitto mondiale, soprattutto attraverso la scelta lungimirante dell’unità europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento alla Conferenza nazionale delle Camere di Commercio.“Tuttora viviamo anche le conseguenze del dopo pandemia, ma il nostro sistema economico è stato capace die dimostrare capacità di ripresa inattese – ha proseguito il capo dello Stato rivolgendosi ai presidenti delle Camere di Commercio -. Il Paese vi è riconoscente per il ruolo che avete svolto, così come è grato alle innumerevoli serie di imprenditori, di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZerounoTv : Mattarella “Tempi non facili, ma l’Italia ha saputo sorprendere” - fanpage : “Non sono tempi facili. Tra le conseguenze dell’aggressione della Federazione russa all’Ucraina c’è anche l’alta in… - messina_oggi : Mattarella “Tempi non facili, ma l’Italia ha saputo sorprendere”FIRENZE (ITALPRESS) - 'Non sono tempi facili, a par… - infoitinterno : Mattarella “Tempi non facili, ma l'Italia ha saputo sorprendere” - infoitinterno : Mattarella dice che l’inflazione sta mettendo a rischio la ripresa: “Non sono tempi facili” -

Via ai lavori tra Taormina e Fiumefreddo 'Non sonofacili, a partire dalla guerra in atto che ... soprattutto attraverso la scelta lungimirante dell'unità europea'; ha detto, 'tuttora ...- Si tratta di una strada giurisprudenziale consolidata, che però hadiversi a seconda delle ... Sergio, di rinnovare gli organi delle magistrature. Dietro questo ennesimo rinvio, ...... Sergiosceglie le parole pronunciate dal fondatore della Democrazia cristiana alla fine ... 'Non sonofacili - ricorda - a partire dalla guerra in atto che in Europa sta turbando e ...

Mattarella “Tempi non facili, ma l'Italia ha saputo sorprendere” quotidianodigela.it

A Firenze, dove partecipa all'inaugurazione della conferenza nazionale delle Camere di commercio, Sergio Mattarella sceglie le parole pronunciate ... all'impennata del costo della vita. "Non sono ...Non è un caso che il presidente della Repubblica sia intervenuto sul Pnrr proprio oggi: "È il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Pnrr, di mettersi alla stanga" ha detto Sergio Mattarella ...