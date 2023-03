Malattia di Fabry, lo screening neonatale una svolta per diagnosi e cura (Di venerdì 24 marzo 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – Fare rete e puntare alla diagnosi precoce. Nell'aula magna della facoltà di Scienze Biotecnologiche della Federico II di Napoli, diversi specialisti si sono confrontati sulla Malattia di Fabry, una Malattia rara, genetica, ereditaria e multisistemica. “Un evento del genere è fondamentale perchè raro spesso vuol dire anche non conosciuto, e quindi aumentare la conoscenze significa migliorare i processi diagnostici”, ha spiegato il professor Antonio Pisani, responsabile scientifico dell'evento assieme al professor Giuseppe Castaldo. La Malattia di Fabry è una Malattia multisistemica, difficile da diagnosticare, e coinvolge principalmente tre grandi organi: cuore, cervello e rene. “Proprio la sua natura multisistemica rende necessario, spesso, anche ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – Fare rete e puntare allaprecoce. Nell'aula magna della facoltà di Scienze Biotecnologiche della Federico II di Napoli, diversi specialisti si sono confrontati sulladi, unarara, genetica, ereditaria e multisistemica. “Un evento del genere è fondamentale perchè raro spesso vuol dire anche non conosciuto, e quindi aumentare la conoscenze significa migliorare i processi diagnostici”, ha spiegato il professor Antonio Pisani, responsabile scientifico dell'evento assieme al professor Giuseppe Castaldo. Ladiè unamultisistemica, difficile da diagnosticare, e coinvolge principalmente tre grandi organi: cuore, cervello e rene. “Proprio la sua natura multisistemica rende necessario, spesso, anche ...

