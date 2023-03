Lavoro e pensione, lunedì Tridico ospite del Movimento cristiano lavoratori (Di venerdì 24 marzo 2023) Lavoro e pensione. La precarietà e i bassi salari che colpiscono i giovani determinano anche il loro futuro previdenziale: infatti un Lavoro povero frutterà una pensione povera. Un collegamento divenuto più stretto con l’introduzione del sistema contributivo, che prefigura il necessario miglioramento della quantità e della qualità dell’occupazione, per evitare domani di avere una massa di anziani da assistere. Tanto più in un quadro di preoccupante calo demografico. Pasquale Tridico, presidente dell’Inps dal 22 maggio 2019, spiega per la prima volta in un libro come sono nati il decreto Dignità e il Reddito di cittadinanza; «a che punto è l’Inps», un gigante che gestisce quasi la metà della spesa pubblica ma del quale sappiamo poco. ospite del Movimento ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023). La precarietà e i bassi salari che colpiscono i giovani determinano anche il loro futuro previdenziale: infatti unpovero frutterà unapovera. Un collegamento divenuto più stretto con l’introduzione del sistema contributivo, che prefigura il necessario miglioramento della quantità e della qualità dell’occupazione, per evitare domani di avere una massa di anziani da assistere. Tanto più in un quadro di preoccupante calo demografico. Pasquale, presidente dell’Inps dal 22 maggio 2019, spiega per la prima volta in un libro come sono nati il decreto Dignità e il Reddito di cittadinanza; «a che punto è l’Inps», un gigante che gestisce quasi la metà della spesa pubblica ma del quale sappiamo poco.del...

