Francia | le proteste vanno oltre le pensioni

A 24 ore dall'intervento del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che ha difeso la riforma delle pensioni, la scorsa notte è stata contrassegnata da violente proteste in molte città francesi. Ieri i sindacati francesi avevano indetto una giornata di mobilitazione generale (la nona dal mese di gennaio) per opporsi alla riforma che prevede che dal 2030 l'età pensionabile passi dai 62 ai 64 anni; ma anche per il fatto che la nuova legge è diventata tale senza il voto in Parlamento visto che Macron ha fatto ricorso all'articolo 49, comma 3. Macron già nel 2019 aveva tentato di riformare il sistema pensionistico francese che pesa come un macigno sul bilancio statale che al pari di quello italiano deve fare i conti con l'enorme debito pubblico in costante aumento. Alla fine del terzo trimestre del 2022, il debito pubblico si ...

