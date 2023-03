Dantedì | flash mob a Fiumicino | armadietti di scuola tappezzati con i versi del Poeta

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 marzo 2023)– Tantissimi e coloratissimi: bigliettini verdi, gialli, azzurri, vergati con le parole del Sommo, hanno tappezzato glidellamedia di via Copenaghen a. E’ in questo modo che gli studenti della III A dell’istituto comprensivo “G.B. Grassi” a Parco Leonardo hanno voluto celebrare – anche se con un giorno di anticipo – il, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che cade tradizionalmente il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. Un modo originale, ma soprattutto smart, di far conoscere ed apprezzare alcune fra le più celebri terzine dantesche e suscitare un po’ di interesse in tutti i ragazzi che ancora non hanno affrontato la Divina Commedia sui libri di ...