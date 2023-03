Brindisi, bimbo di 3 anni si allontana da casa: rintracciato dai carabinieri (Di venerdì 24 marzo 2023) Si è allontanato da casa dopo aver aperto la porta di casa. L’avventura di un bambino di meno di tre anni è finita bene. Tutto è avvenuto venerdì mattina intorno alle 4.30. Il piccolo, in pigiama e senza scarpe, camminava per strada a Carovigno (Brindisi). È stato un autotrasportatore a notarlo e a segnalare la sua presenza ai carabinieri. Il piccolo si era allontanato da casa dopo aver aperto la porta d’ingresso che non era chiusa a chiave. È stato trovato in largo Machiavelli, così come aveva segnalato l’autotrasportatore al 112. Una volta recuperato, il bambino è stato preso in consegna dai militari e affidato alle cure del 118. Accertate le buone condizioni di salute è stato portato in caserma e accudito: gli sono stati dati giocattoli improvvisati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Si èto dadopo aver aperto la porta di. L’avventura di un bambino di meno di treè finita bene. Tutto è avvenuto venerdì mattina intorno alle 4.30. Il piccolo, in pigiama e senza scarpe, camminava per strada a Carovigno (). È stato un autotrasportatore a notarlo e a segnalare la sua presenza ai. Il piccolo si erato dadopo aver aperto la porta d’ingresso che non era chiusa a chiave. È stato trovato in largo Machiavelli, così come aveva segnalato l’autotrasportatore al 112. Una volta recuperato, il bambino è stato preso in consegna dai militari e affidato alle cure del 118. Accertate le buone condizioni di salute è stato portato in caserma e accudito: gli sono stati dati giocattoli improvvisati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Brindisi, bimbo di 3 anni si allontana da casa: rintracciato dai carabinieri - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo di meno di tre anni stamattina alle 4.30, in pigiama e senza scarpe, passeggiava per strada a Carovigno (Brindis… - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Brindisi, bimbo di 3 anni esce di casa da solo di notte: trovato dai carabinieri - AngeloArecco : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo di meno di tre anni stamattina alle 4.30, in pigiama e senza scarpe, passeggiava per strada a Carovigno (Brindis… - Agenzia_Ansa : Un bimbo di meno di tre anni stamattina alle 4.30, in pigiama e senza scarpe, passeggiava per strada a Carovigno (B… -