Atletica | la World Athletics esclude le donne transgender dalle competizioni

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente della, Sebastian Coe, ha dichiarato che a partire dal 31 marzo nessuna atletache abbia attraversato la pubertà maschile sarà autorizzata a gareggiare nellefemminili del ranking mondiale. “Il Consiglio ha accettato dire a partire dal 31 marzo gli atletiche hanno vissuto la pubertà maschile e hanno completato la transizione da uomo a donna”, ha detto Coe in conferenza stampa, aggiungendo che la decisione è stata presa a partire dal principio generale “di proteggere la categoria femminile”. In base alle regole precedenti,richiedeva alledi ridurre la quantità di testosterone nel sangue a un massimo di 5nmol/L e ...

La decisione della federazione internazionale disegue la falsariga di quella del nuoto ... Sebastian Coe, presidente di** **Athletics , ha presentato la decisione nata dopo una serie di ...Fa notizia la decisione presa nel mondo dell': le donne transgender che hanno attraversato la pubertà maschile saranno escluse dalle competizioni femminili, come ha deciso laAthletics. Il nuovo regolamento entrerà in vigore a ...... rivedremo la nostra posizione, ma riteniamo che l'integrità della categoria femminile nell'sia fondamentale '. Il caso Russia Il consiglio diAthletics, inoltre, ha approvato il ...

Atlete transgender, ban ufficiale del World Athletics

World Athletics ha annunciato il bando nei confronti delle donne trans in competizioni ufficiali. Questo vuol dire che le atlete trans non potranno più partecipare a gare di atletica. Sebastian Coe, ...Non ci sono ancora atlete transgender capaci dei "minimi" per le gare internazionali al massimo livello, ma intanto l'atletica mondiale dice no alla loro partecipazione di ...