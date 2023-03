Uomini e donne oggi: Maria De Filippi bacchetta Gianni, che figura! (Di giovedì 23 marzo 2023) Una nuova puntata di Uomini e donne è da poco terminata. Anche oggi al centro dello studio Gemma e Silvio che hanno deciso di continuare a vedersi con la speranza che nella loro prossima uscita possa esserci più contatto fisico. Questo sul non voler andare oltre da parte di Gemma non convince Gianni e Tina L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 23 marzo 2023) Una nuova puntata diè da poco terminata. Ancheal centro dello studio Gemma e Silvio che hanno deciso di continuare a vedersi con la speranza che nella loro prossima uscita possa esserci più contatto fisico. Questo sul non voler andare oltre da parte di Gemma non convincee Tina L'articolo proviene da KontroKultura.

