Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2023: i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino vuole chiudere in bellezza (Di giovedì 23 marzo 2023) Ultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo: il circuito internazionale si chiude in Finlandia, a Lahti, con una tre giorni molto intensa. Il programma infatti prevede venerdì una team sprint a tecnica libera, sabato una sprint individuale a tecnica classica e domenica una 20 km mass start in tecnica classica. In casa Italia la punta di diamante è ovviamente Federico Pellegrino: l’azzurro vuole chiudere in bellezza e punta alle due sprint, in quella a coppie è argento iridato in carica e con Francesco De Fabiani può sicuramente giocarsi il podio. Spazio, tra gli uomini, anche a Paolo Ventura, Simone Mocellini, Davide Graz, Simone Daprà e Dietmar Noeckler. Al femminile invece convocate per il Bel Paese Cristina Pittin, Caterina ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Ultima tappa delladeldi sci di: il circuito internazionale si chiude in Finlandia, a, con una tre giorni molto intensa. Il programma infatti prevede venerdì una team sprint a tecnica libera, sabato una sprint individuale a tecnica classica e domenica una 20 km mass start in tecnica classica. In casa Italia la punta di diamante è ovviamente: l’azzurroine punta alle due sprint, in quella a coppie è argento iridato in carica e con Francesco De Fabiani può sicuramente giocarsi il podio. Spazio, tra gli uomini, anche a Paolo Ventura, Simone Mocellini, Davide Graz, Simone Daprà e Dietmar Noeckler. Al femminile invece convocate per il Bel Paese Cristina Pittin, Caterina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FondoItalia : Sci di fondo - Niente team sprint di Lahti per Skistad: 'Lo ha deciso l'atleta' - FondoItalia : Sci di fondo - Veronica Silvestri ed Elisa Gallo seconde nella team sprint del Torneo delle Dogane - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Finale di partita in Finlandia!???? L’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Lahti da domani a dome… - FondoItalia : Fondo - Dyrhaug su Skistad: 'Mi ricorda Northug, ha quella sana arroganza. Team sprint? A Lahti ci sarà' - Coninews : Finale di partita in Finlandia!???? L’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Lahti da dom… -