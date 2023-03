Padovan | «Inter | con la Juventus fatto poco e Dumfries ancor meno!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 marzo 2023)ritorna sull’atteggiamento dell’contro la. In particolare, il giornalista,venuto sulle frequenze di Radio Sportiva, parla della prestazione di. L’ospite di “Microfono Aperto”, poi, suggerisce a Mancini la convocazione in Nazionale di un giocatore in prestito dall’e ai nerazzurri un nuovo acquisto. BLACKOUT – Giancarloritorna sue analizza la prestazione dei nerazzurri. Così il giornalista,vistato nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, sulle frequenze di Radio Sportiva: «La maggior parte dei tifosi si sono concentrati sul fallo di mano di Rabiot e Vlahvoic. Ma l’non è stata soddisfacente e, anche senza ...