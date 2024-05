Pestato un 17enne a Roma davanti ai passeggeri della metro | aggredito da 4 ragazzi e ferito con una pietra

Movida violenta a Pomigliano d’Arco . Ieri un 17enne incesurato è stato pestato con una mazza in via Giacomo Leopardi. esplosi anche dei colpi di pistola . Pomigliano d’Arco , 17enne pestato all’esterno di un locale : esplosi anche colpi di pistola I ...

Luca Gobbo , 50 anni, è tornato a parla re del pestaggio nel quale è rimasto coinvolto. L'uomo ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera di aver accettato l'invito a cena a casa del 17enne "per capire cosa manca nella sua vita".Continua a ...

Ha accettato l’invito a cena a casa del ragazzo che l’ha picchiato Luca Gobbo, 50 anni, trevigiano che vive in Svizzera, preso a pugno e calci da due ragazzini a Treviso. Gobbo era intervenuto in vicolo Rialto per difendere una donna, che aveva ...