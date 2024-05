Giovanni Toti e le telefonate con gli imprenditori del porto | Vediamoci in barca da te che ci sono le elezioni – Le carte

(Di martedì 7 maggio 2024) Il governatore della Liguria,ha affidato ai suoi avvocati una stringata dichiarazione in cui dice che, alla luce delle accuse della procura di Genova che stamattina l’hanno condotto ai domiciliari per corruzione, pensa di poter spiegare come le sue azioni fossero atti prettamente politici. Lefirmate dal gip di Genova Paola Faggioni, però, parlano di una serie di elementi di accusa molto dettagliati, sia nel caso della corruzione elettorale – che però sarebbe passata quasi tutta per il tramite del suo capo di gabinetto Matteo Cozzani- sia, e soprattutto, per i presunti favori con cui avrebbe facilitato alcunilocali. In particolare la famiglia Spinelli, Aldo e il figlio Alberto, titolari della Spinvest. La spiaggia di Varazze Le vicende in cui gli Spinelli sarebbero stati ...

