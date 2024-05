Real Madrid-Bayern - Tuchel | Bisogna avere fiducia Vinicius? Difficile fermarlo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) “Dobbiamo recuperare palla e cercare profondità con i passaggi, ma dobbiamo essere preparati alle loro transizioni. La teoria è una cosa, applicarla sul campo è un’altra. Dobbiamo cercare di mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili. Gli undici e i cambi saranno importanti e. Loro giocano in casa e potrebbero essere più offensivi”. Lo ha detto il tecnico delMonaco, Thomasin conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il. Pericolo numero 1 è, autore di una doppietta nel match di andata terminato 2-2: “Èpensare a come, tanti ci hanno provato e non ci sono riusciti. Sappiamo che può far ...