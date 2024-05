Che fine hanno fatto i due pitbull che hanno ucciso un bambino a Eboli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 7 maggio 2024) La Procura di Salerno ha dissequestrato i dueche, il 22 aprile scorso,undi 13 mesi in una villetta della frazione Campolongo, nella periferia di, in provincia di Salerno. Lo rende noto l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) congratulandosi con i magistrati chepreso la decisione «che va nel rispetto della vita dei due animali e che da loro una prospettiva di recupero». Al momento i cani si trovano in un rifugio nel Casertano e, precisa l’Oipa, dovranno essere sottoposti a un percorso di rieducazione a Napoli. L’auspicio è che «questo indirizzo della Procura di Salerno faccia scuola e che sia un modello da seguire in casi analoghi dove cani “impegnativi” siano protagonisti di episodi di ...