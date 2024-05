Lutto per la sanità e la politica della Valle d’Itria | morto Vittorio De Michele Aveva 74 anni

(Di martedì 7 maggio 2024) Era di Locorotondo,lavorato a lungo come medico ospedaliero a Martina Franca. Era innanzitutto una persona per bene, un uomo preparato e che trattava con grande umanità chiunque, a partire da chi avesse bisognopubblica. Era stato impegnato innel territorio, anche come candidato sindaco di Locorotondo.Deoggi.74. L'articoloper lae laDe 74 proviene da Noi ...

Massa Marittima (Grosseto), 18 marzo 2024 – Avrebbe insultato e in alcuni casi anche percosso gli anziani che aveva in cura nella rsa. Per questo un operatore socio sanitario è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari. Accade in una struttura ...

Pavia, 30 marzo 2024 – Addio a Umberto Maugeri , il primogenito di Salvatore, il fondatore degli istituti clinici e oggi vicepresidente dell’omonimo gruppo che è presente in sei regioni. Nato a Milano nell’agosto del 1940 e laureato in medicina a ...

Nel 2022 4,2 milioni di famiglie, soprattutto al Sud, si sono viste costrette a limitare le spese per la salute e 1,9 milioni di persone hanno dovuto rinunciare alle cure mediche per indisponibilità economica. La Fondazione Gimbe lancia l'allarme: ...

Il Consiglio regionale della Puglia respinge la sfiducia a Emiliano: Azione vota con la maggioranza - ...inchieste per chiederle di andare via - aveva detto Vendola riferendosi a Emiliano, ma 'è indubbio che le nomine in questi anni abbiano creato imbarazzo se non vergogna in Regione'. Tra 'sanità e ...

Il DNA del Made in Italy è industriale - ... basti pensare alla Francia, che dieci anni fa aveva un livello di capacità produttiva di ...con particolare focus sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale applicate ai settori della sanità e ...