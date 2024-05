Fiorentina - Italiano | Obiettivo chiaro per coronare un percorso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 7 maggio 2024) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Conference contro il Brugge Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Conference contro il Brugge. Le sue dichiarazioni: FINALE – «Il pensiero è riuscire ad arrivare in finale come lo scorso anno e completare