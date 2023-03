Oroscopo 23 marzo 2023 | Toro confusi | Scorpione pieni di energia

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le previsioni dell’del 23invitano i Cancro a tenere gli occhi aperti, novità in arrivo. I Capricorno sono un po’ distratti, è necessario fermarsi un attimoda Ariete a Vergine Ariete. Non bisogna mai arrendersi, questo tenetelo sempre bene a mente. Tuttavia, è saggio capire quale sia il limite oltre il quale L'articolo proviene da KontroKultura.

Paolo Fox 24Sagittario In questo momento, l'influenza dei pianeti è molto positiva per te e ti sarà di grande ...Paolo Fox 24Ariete Questa sarà una giornata attiva e fruttuosa per te, che corrisponderà anche a una disposizione emotiva ...Paolo Fox 24Leone Oggi correrai il rischio di prenderti qualche spiacevolezza legata alla tua vita intima, anche se potrebbe ...

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 marzo 2023 Corriere della Sera

La grande notizia del giorno è che Plutone, che per quindici anni all’opposizione non ha fatto che sorvegliarvi, dandovi contro, oggi leva le tende per passare nel segno più… Leggi ...Plutone e Nettuno vi guardano sorridenti, anche se il primo vi tiene comunque anche un po’ di broncio se nati dal 21 al 24 aprile. Urano e Nettuno sono favorevoli in amore per l’intesa con la dolce ...