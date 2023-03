LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Pozzovivo all’attacco con Healy e Padun (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA A CATALUNYA 15.22 Dietro di loro, un gruppetto di una quindicina di unità: presente il leader della generale Mauro Schmid (Soudal-Quick Step). 15.19 Lo scalatore della Israel-Premier Tech ha fatto la differenza assieme al duo della EF Education-Easypost composto da Ben Healy e Mark Padun! 15.17 E sullo scollinamento, vanno via in tre! E c’è Domenico Pozzovivo!!! 15.14 Ultimo strappo di Bertinoro, pendenze molto dure! 15.11 Anche se parlare di gruppo è un’iperbole: sono rimasti una trentina di unità. 15.08 Attacco neutralizzato, GRUPPO COMPATTO a meno di 25 chilometri dal traguardo. 15.05 E sotto la spinta dei Wolfpack, il margine si sta riducendo, ora attorno ai 20”. 15.02 Passati i -30 chilometri ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA 15.22 Dietro di loro, un gruppetto di una quindicina di unità: presente il leader della generale Mauro Schmid (Soudal-Quick Step). 15.19 Lo scalatore della Israel-Premier Tech ha fatto la differenza assieme al duo della EF Education-Easypost composto da Bene Mark! 15.17 E sullo scollinamento, vanno via in tre! E c’è Domenico!!! 15.14 Ultimo strappo di Bertinoro, pendenze molto dure! 15.11 Anche se parlare di gruppo è un’iperbole: sono rimasti una trentina di unità. 15.08 Attacco neutralizzato, GRUPPO COMPATTO a meno di 25 chilometri dal traguardo. 15.05 E sotto la spinta dei Wolfpack, il margine si sta riducendo, ora attorno ai 20”. 15.02 Passati i -30 chilometri ...

