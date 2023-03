“La città che vogliamo”, associazioni e movimenti a confronto verso le amministrative (Di giovedì 23 marzo 2023) Bergamo. Creare spazi e momenti di confronto con i mondi associativi e i movimenti della città di Bergamo in vista delle elezioni amministrative del 2024. Sarà quello che accadrà venerdì 24 marzo alle 18 allo spazio Polaresco, con l’incontro “La città che vogliamo”: l’iniziativa coinvolgerà le principali realtà cittadine e provinciali impegnate nella cultura, nel welfare e nell’organizzazione socio-urbanistica della città. “Crediamo sia fondamentale consultare i tanti luoghi di aggregazione attivi sul nostro territorio – afferma Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali – per generare movimento in vista di un appuntamento elettorale importante. Se infatti i principali attori territoriali sono interpellati in un orizzonte politico dove trovano uno spazio di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023) Bergamo. Creare spazi e momenti dicon i mondi associativi e idelladi Bergamo in vista delle elezionidel 2024. Sarà quello che accadrà venerdì 24 marzo alle 18 allo spazio Polaresco, con l’incontro “Lache”: l’iniziativa coinvolgerà le principali realtà cittadine e provinciali impegnate nella cultura, nel welfare e nell’organizzazione socio-urbanistica della. “Crediamo sia fondamentale consultare i tanti luoghi di aggregazione attivi sul nostro territorio – afferma Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali – per generare movimento in vista di un appuntamento elettorale importante. Se infatti i principali attori territoriali sono interpellati in un orizzonte politico dove trovano uno spazio di ...

