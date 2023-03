Juve-Alex Sandro, è cambiato tutto: i piani di società e giocatore per proseguire insieme (Di giovedì 23 marzo 2023) Sembrava avere ormai scritta in fondo la parola fine la storia tra Alex Sandro e la Juventus, che dura ormai da quasi otto anni: un percorso... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Sembrava avere ormai scritta in fondo la parola fine la storia trae lantus, che dura ormai da quasi otto anni: un percorso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Juve e Alex Sandro avanti insieme: il brasiliano rinnoverà coi bianconeri ???? ?? ?? [@romeoagresti] - cmdotcom : #Juve-#AlexSandro, è cambiato tutto: i piani di società e giocatore per proseguire insieme - infoitsport : Alex Sandro Juve, il club ha deciso! Cosa filtra sul rinnovo - PassioneJuve : @_Morik92_ Teniamo Bonucci e Alex Sandro per cedere giocatori come lui. La dirigenza della Juve mi dà il voltastomaco - lory_juve : RT @Swaffle_7: @romeoagresti @GoalItalia @goal Io che scappo dalle guardie dell'Allianz Stadium (ho appena accoltellato Alex Sandro) [C'è l… -